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Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji'den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali'den gelen çöl tozu...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:44
Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji'den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali'den gelen çöl tozu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı. Yeni haftada lodosla birlikte yoğun çöl tozu etkili olacak. Uzmanlar "Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor, yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak." uyarısında bulundu. Peki, Çöl tozu nedir, etkileri neler? İşte, detaylar...