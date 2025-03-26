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Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:44

Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji'den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali'den gelen çöl tozu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı. Yeni haftada lodosla birlikte yoğun çöl tozu etkili olacak. Uzmanlar "Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor, yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak." uyarısında bulundu. Peki, Çöl tozu nedir, etkileri neler? İşte, detaylar...

Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji’den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali’den gelen çöl tozu...

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı. Yeni haftada Mali'den Çöl tozu geleceği açıklandı. "Yağış alan yerlerde çamur yağacak." uyarısı yapıldı. Türkiye'de pazartesi gününden itibaren salı, çarşamba, perşembe toz taşınımı meydana gelecek. Peki, Çöl tozu nedir, etkileri neler? İşte, uzman yorumları...

Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji’den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali’den gelen çöl tozu...

YOĞUN ÇÖL TOZU GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji’den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali’den gelen çöl tozu...

ÇÖL TOZU NEDİR, ETKİLERİ NELER?

Çöl tozu, Afrika'nın kuzeyinde yer alan Sahra Çölü'nden atmosfere yayılan toz partikülleridir. Atmosferde uzun mesafeler katedip dolaşıma giren çöl tozu, son günlerde ülkemizde de etkisini artırmıştır.

Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor. Yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak. Hava sıcaklığı ise artmaya devam edecek. Hafta ortası İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.

Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji’den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali’den gelen çöl tozu...

ÇÖL SICAKLARI ETKİLİ OLACAK

Yeni haftada çöl sıcağının etkili olacağını söyleyen Meteoroloji editörü, "Bu hafta yine sıcaklıklar yükseliyor ama bunlar biraz enteresan gelişmeler. Hafta hafta çok hızlı iniş çıkışlar oldu. Mart'ın ilk haftası çöl sıcağının etkisi altında geçti. İkinci haftasında kar geldi. şimdi üçüncü haftasındayız tekrar bir çöl sıcağı etkili olacak. Ama hafta sonuna doğru tekrar düşüş var." değerlendirmesinde bulundu.

Çöl tozu nedir, hangi bölgelerde görülür? Meteoroloji’den maskesiz çıkmayın uyarısı: Mali’den gelen çöl tozu...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların yükseleceğini belirten Çalışkan, bayramda ise havanın serinlemeye başlayacağı uyarısında bulundu. Çalışkan, "Cuma günü hava serinlemeye başlayacak. Maalesef bayram bu kadar ılık değil. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de daha çok batı bölgelerde sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklarda da düşüş olacak. Pazartesi gününden sonra yeniden havalar ısınmaya başlayacak." diye konuştu.