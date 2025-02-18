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Haberler Yaşam Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:27

Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

Uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun elebaşı Joseph Hakan Ayık'ın ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Sanıkların 262 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında gizli yazışma programı çökertildi ve para trafiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Joseph Hakan Ayık'ın da arasında bulunduğu 18'i tutuklu 66 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 262 yıla kadar değişen sürelerde cezalandırılmaları talep edildi.

Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Maliye Hazinesi iddianamede, "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün, 1968'de Avustralya'da Jock Ross tarafından kurulduğu, birçok yasa dışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği, kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı iddianamede anlatıldı.

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Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

ÖRGÜT ELEBAŞI "GADDAR"

"Gaddar" lakaplı Mark Dougles Buddle'ın örgüt elebaşı olduğu aktarılan iddianamede, döneminde ölümcül çatışmaların devam ettiği, hakkında kırmızı bültenle arama kararı olması nedeniyle 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandığı ve Avustralya makamlarına teslim edildiği kaydedildi.

Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

GİZLİ YAZIŞMA PROGRAMI ÇÖKERTİLDİ

Buddle'ın tutuklanması üzerine örgütün elebaşılığını Joseph Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun üstlendikleri ve birçok Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu diğer örgüt üyeleri ile suç faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, örgütün, uyuşturucu ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı, bu programın deşifre edilmesiyle de çökertildiği belirtildi.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün deşifre edilen faaliyetlerine göre, örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Hollanda'ya ulaştırıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, "Anom Enterprise" verileri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya Federal Polisinin iş birliğiyle, 2019-2021 yılları arasında dünya genelinde yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

MASAK RAPORU İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede yer alan MASAK raporunda, sanıkların, para transferlerinin sorunsuz şekilde yapılması, para bırakma veya para aldırma konularında hızlı bir şekilde hareket edilmesi için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak ve gizli görüşmeler yapmak adına otel işlettikleri, bunların dışında menkul ve gayrimenkul yatırımında bulundukları, banka hesaplarında yüksek tutarlı kaynağı açıklanamayan mevduatların olduğu kaydedildi.

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