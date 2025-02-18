Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!

GİZLİ YAZIŞMA PROGRAMI ÇÖKERTİLDİ

Buddle'ın tutuklanması üzerine örgütün elebaşılığını Joseph Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun üstlendikleri ve birçok Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu diğer örgüt üyeleri ile suç faaliyetlerine devam ettikleri belirtilen iddianamede, örgütün, uyuşturucu ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı, bu programın deşifre edilmesiyle de çökertildiği belirtildi.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün deşifre edilen faaliyetlerine göre, örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin, Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Hollanda'ya ulaştırıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, "Anom Enterprise" verileri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya Federal Polisinin iş birliğiyle, 2019-2021 yılları arasında dünya genelinde yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.