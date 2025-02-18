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Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:27
Comanchero için 262 yıl istendi: Gizli yazışma programı çökertildi para trafiği ortaya çıktı!
Uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero"nun elebaşı Joseph Hakan Ayık'ın ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Sanıkların 262 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında gizli yazışma programı çökertildi ve para trafiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...