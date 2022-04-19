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Haberler Yaşam Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:37

Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Consus Enerji halka arz olacağını duyurmasının ardından hisse kodu, fiyatı, gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Consus Enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Şirketin 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen halka arzında büyüklük 519,8 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar...

Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Consus Enerji halka arz talep toplama tarihlerinin ardından yeniden gündemde. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak "Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Şirket, 14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında halka arz edildi. Peki, Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ OLDU!

Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada Consus Enerji halka arzında 115,5 milyon adet hissenin, hisse başına 4,50 TL'den satıldığı bildirildi. Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 81,9'u yurtiçi gerçek kişilere yüzde 17,9'u yurtiçi kurumsallara, yüzde 0,15'i ise yurtdışı gerçek kişi yatırımcılara dağıtıldı.

Consus Enerji'de yüzde 5 üzerinde pay alan tek yatırımcı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. oldu. Şirket yüzde 16,86'lık pay aldı.

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Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

CONSUS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Consus Enerji'nin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
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