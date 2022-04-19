Haberler Yaşam Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:37

Consus Enerji halka arz oldu! Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Consus Enerji halka arz olacağını duyurmasının ardından hisse kodu, fiyatı, gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Consus Enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Şirketin 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen halka arzında büyüklük 519,8 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar...