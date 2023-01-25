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Haberler Yaşam Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.01.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 19:13

Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

Star TV ekranlarının beğeni toplayan dizisi Çöp Adam son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı dizinin 25 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 9. Bölümünde Berrin ve Tamer'i birlikte gören Peri büyük tepki gösterir. Peri'nin bu hareketi Berrin'i boşanma kararından vazgeçirir. Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam 9. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV ile Çöp Adam 9. bölüm izle…

Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Çöp Adam 9. bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan dizinin 25 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Çöp Adam yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde, Peri'nin son hareketi nedeniyle Berrin boşanmaktan vazgeçerek Peri'ye meydan okumaya karar verir. Bu durumda Tamer Berrin ve Peri'nin arasında kalır. Çöp Adam son bölüm izle ekranı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Çöp Adam 9. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM İZLE

İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır.

Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.

Çöp Adam 9. bölüm izle! Tamer Berrin ve Peri’nin arasında kalıyor! Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam son bölüm izle

Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur.

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