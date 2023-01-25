ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.