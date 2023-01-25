Star TV ekranlarının beğeni toplayan dizisi Çöp Adam son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı dizinin 25 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 9. Bölümünde Berrin ve Tamer'i birlikte gören Peri büyük tepki gösterir. Peri'nin bu hareketi Berrin'i boşanma kararından vazgeçirir. Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Çöp Adam 9. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV ile Çöp Adam 9. bölüm izle…