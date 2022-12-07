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Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 16:39

Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yeni dizi Çöp Adam gerçek hikayesi ile araştırılıyor. Bugün 2. Bölümü ile ekranlara gelecek yapım konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken diziler arasında yerini aldı. Çöp Adam uyarlama mı, gerçek hikaye, hangi kitaptan uyarlama soruları dizinin ilk bölümü ile birlikte araştırılmaya başladı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı yapım Show TV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanıyor. Peki, Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? İşte, detaylar…

Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Çöp Adam gerçek hikayesi ile gündemdeki yerini aldı. Tamer ve Peri'nin sıra dışı hikayesine odaklanan yapım Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyor. Show TV ekranlarında her Çarşamba günü ekranlara gelen yapım çocukluk anıları gölgesinde devam ettirilmeye çalışılan hayatlara odaklanıyor. Çöp Adam uyarlama mı, gerçek hikaye mi soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama? İşte, yanıtlar…

Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

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Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

ÇÖP ADAM DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam Gülseren Budayıcıoğlu imzalı. Buna göre dizinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı ilk dikkat çeken bilgiler arasında yer alıyor.

Dizinin senaryosu Budayıcıoğlu'nun herhangi bir kitabına bağlı kalınmadan senaryoya döküldü. İlerleyen günlerde psikiyatr yazarın bu hikayeyi de kitaplaştırabileceği öngörülüyor.

Konuyla ilgili yazar Budayıcıoğlu'ndan açıklama geldi!

Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

ÇÖP ADAM KİMİN HİKAYESİ?

Gülseren Budayıcıoğlu diziyle ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz"

Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

"Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."

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