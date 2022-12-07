Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? Çöp Adam uyarlama mı gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yeni dizi Çöp Adam gerçek hikayesi ile araştırılıyor. Bugün 2. Bölümü ile ekranlara gelecek yapım konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken diziler arasında yerini aldı. Çöp Adam uyarlama mı, gerçek hikaye, hangi kitaptan uyarlama soruları dizinin ilk bölümü ile birlikte araştırılmaya başladı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı yapım Show TV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanıyor. Peki, Çöp Adam gerçek hikayesi nasıl, kimin hikayesi? İşte, detaylar…