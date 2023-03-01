Haberler Yaşam Çöp Adam Tamer’in terapisti kimdir? Çöp Adam terapisti canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:37

Çöp Adam Tamer’in terapisti kimdir? Çöp Adam terapisti canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Çöp Adam yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her Çarşamba akşamı yayınlanan diziye Tilbe Saran dahil oldu. Saran, dizide Tamer'in terapisti rolüne hayat verecek ve 12. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Çöp Adam Tamer'in terapisti kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde Tamer, yaşadıklarına bir çare bulmak için farklı bir yol denemeye karar verir. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı ise merak konusu olur. Peki, Çöp Adam Tamer'in terapisti Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Çöp Adam Tamer'in terapisti Tilbe Saran hayatı ve kariyeri.