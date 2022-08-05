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Haberler Yaşam Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:57

Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce gördüğünü anlattı. Cem'in, acile gelen anneannesine refakat ettiğini belirten Koçak, şu ifadeleri kullandı

Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Türkiye'yi sarsan olay Bursa'da yaşandı. Dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi.

Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü. 22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.

Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Oğlunun kardeşinin yanında olduğunu öğrenince Bursa'ya gelen Yasemin Acar, Cem Muhammet'i alarak Antalya'ya döndü. Muhammet Cem daha sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Küçük çocuk rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı.

Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı kendisini ve hastanede çalışan birçok personelin çok iyi tanıdığını söyledi. Cem Muhammet A.'nın 3 yıl öncesine kadar kalp hastası olan ve daha sonra yaşamını yitiren anneannesi hastaneye gelip ona refakat ettiğini açıklayan Uzman Dr. Enis Koçak, şöyle konuştu:

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