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Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
11:57
Çöp evde bulunan çocuğu 3 yıl önce gören kişi konuştu: Adını Cemal olarak tanıtmış!
Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce gördüğünü anlattı. Cem'in, acile gelen anneannesine refakat ettiğini belirten Koçak, şu ifadeleri kullandı