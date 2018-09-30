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atmak yerine bunu yaptı

Giriş Tarihi: 30.09.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 21:00
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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

atmadı, saatlerce uğraştı, dönüştüğü şey inanılmaz!

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Kola kutusu açma halkasını muhtemelen atıyorsunuz; ama atmayıp biriktirdiğinizde bakın neye dönüşüyor?

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Yüzlerce halka bir araya geliyor önce...

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Bir zincir haline gelecek şekilde bir araya getiriliyor...

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Dünyanın en orijinal avizesi karşınızda... Durun, daha bitmedi!

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Damacana deyip geçmeyin! Yaratıcı vatandaşın damacanayı az sonra getireceği hali gördüğünüzde şaşıracaksınız. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran yaratıcılık örnekleri...

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atmak yerine bunu yaptı
Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.

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