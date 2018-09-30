Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı, dönüştüğü şey inanılmaz! Kola kutusu açma halkasını muhtemelen çöpe atıyorsunuz; ama atmayıp biriktirdiğinizde bakın neye dönüşüyor? Yüzlerce halka bir araya geliyor önce... Bir zincir haline gelecek şekilde bir araya getiriliyor... Dünyanın en orijinal avizesi karşınızda... Durun, daha bitmedi! Damacana deyip geçmeyin! Yaratıcı vatandaşın damacanayı az sonra getireceği hali gördüğünüzde şaşıracaksınız. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran yaratıcılık örnekleri... Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.