Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:34

Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

Vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan şahsın ipliği pazara çıktı. Şahsın kimliği ise herkesi şaşkına çevirdi. 'de şehir merkezinde çöp konteynerinin yanında çöpten topladığı yiyecekleri yiyerek duygu sömürüsü yapan şahsı zabıta ekipleri merkeze götürmeye kalkınca ortalık karıştı. Uzun süre zabıta ekiplerine diren şahsın GBT sorgusunda isminin Ferdi G. olduğu ve içlerinde hırsızlık 30 farklı sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

'ye şehir dışından gelerek duygu sömürüsü ile insanlardan para topladığı belirlenen şahıs şehir merkezinde çöp konteynerinin yanında oturmaya başladı.

Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

Çöpten topladığı yiyecekleri yiyen ve bu şekilde insanlardan para toplayan şahsı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

Müdahale etmeye çalışan şahıs zabıta ekiplerine direndi. Zabıta ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs yere yatırılarak kontrol altına alınabildi. Ayrıca şahıs olay anını çekmeye çalışan gazetecilere de saldırdı.

Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

KİMLİĞİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: SABIKASINDA YOK YOK

Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zabıta ekipleri şahsı ifadesi alınmak ve işlem yapılmak üzere polis ekiplerine teslim etti.

Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!

Edinilen bilgilere göre şahsın yapılan GBT Sorgusunda isminin Ferdi G. olduğu ve içlerinde hırsızlık 30 farklı sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA