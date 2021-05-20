HaberlerYaşamÇöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 17:32Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:34
Çöpün yanında duygu sömürüsü yapıyordu... Bakın kim çıktı!
Vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan şahsın ipliği pazara çıktı. Şahsın kimliği ise herkesi şaşkına çevirdi. Düzce'de şehir merkezinde çöp konteynerinin yanında çöpten topladığı yiyecekleri yiyerek duygu sömürüsü yapan şahsı zabıta ekipleri merkeze götürmeye kalkınca ortalık karıştı. Uzun süre zabıta ekiplerine diren şahsın GBT sorgusunda isminin Ferdi G. olduğu ve içlerinde hırsızlık 30 farklı sabıka kaydı olduğu öğrenildi.