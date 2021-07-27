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Giriş Tarihi: 27.07.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 15:39

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akıyor. Vatandaşlar, "Camı kapıyı açamıyoruz diyor…

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

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Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya salmakta bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay, şunları söyledi: Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! Vatandaş “Camı kapıyı açamıyoruz diyor!

Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene'de yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

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