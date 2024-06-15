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Haberler Yaşam Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:16

Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazı için saatler kalmışken, milyonlarca vatandaşın camilere akın edeceği o saat, Çorum'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla inceleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 16 Haziran 2024 ezan vakitleri listesi ışığında tüm illerle birlikte Çorum bayram namazı saati de netlik kazandı.

Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Çorum bayram namazı saati, bu ilde ibadetini eda edecek olanlar tarafından inceleniyor. Ezan vaktini kaçırmak istemeyenler Çorum'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla inceleme yapıyor. Konuya ilişkin detaylar Diyanet'in 16 Haziran 2024 ezan vakitleri listesi ile belirlendi. İşte Çorum bayram namazı saati ile konuya dair diğer detaylar.

Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Çorum Bayram Namazı Saati

Kurban Bayramı namazı Çorum'da saat 05:44'te eda edilecek.

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Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Farz Mı, Vacip Mi?

Cuma namazı farz olan kimseler için bayram namazları vacibdir. Cuma namazı için olan tüm gereklilik ve şartlar, Ramazan ve Kurban bayram namazları için de gerekmektedir.

Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kadınlar Bayram Namazı ile Yükümlü Müdür?

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Çorum bayram namazı saati! 16 Haziran 2024 ezan vakitleri ile Çorum’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?

Yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında eda edilen bayram namazı iki rekattır ve sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Namazdan önce din görevlileri bayram namazının kılınışı hakkında bilgi verdikten sonra müezzin kayyım nidada bulunur ve cemaate nasıl niyet edileceğine dair bilgi verir.

Ardından niyet edilerek namaza başlanır. Ramazan bayramı namazı için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmek gerekir. Daha sonra ilk rekat için namaza durulur.

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazı İkinci Rekat Kılınışı:

İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.

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