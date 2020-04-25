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Haberler Galeri Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta? Çorum, Sinop 2020 imsakiye ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

ve ’ta sahur ve iftar saati kaçta? Çorum, Sinop 2020 imsakiye ile iftar vakti - akşam ezanı saati!

Özellikle de akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber binlerce Müslüman ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. 2020 yılı imsakiye takvimine il il iftar ve sahur saatlerine Sabah.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz gibi haberimizin devamından da bu iki ilimizin imsakiyesine ulaşabilirsiniz. Buna göre; Çorum ve Sinop'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 01:45
Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ve 'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu akşam ezanına yani 2020 Ramazan'ının ilk iftarına sayısı saatler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler. Peki, 2020 Çorum ve Sinop'ta sahur ve iftar saati kaçta? Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti ile ilgili her şey haberimizde!

ÇORUM VE SİNOP 2020 İMSAKİYELERİ: SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:35'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Çorum'da yatsı namazı saati ise 21:03.

ÇORUM'DA İFTARA NE KADAR KALDI? ÇORUM 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

'ta mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:37'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Sinop'ta yatsı namazı saati ise 21:08

SİNOP'TA İFTARA NE KADAR KALDI? SİNOP'TA 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

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