Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti! 2020 Çorum ve Sinop’ta sahur ve iftar saati kaçta?

Çorum ve Sinop'ta sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu akşam ezanına yani 2020 Ramazan'ının ilk iftarına sayısı saatler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler. Peki, 2020 Çorum ve Sinop'ta sahur ve iftar saati kaçta? Çorum, Sinop imsakiye ile iftar vakti ile ilgili her şey haberimizde!

ÇORUM VE SİNOP 2020 İMSAKİYELERİ: SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…