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Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:13

Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

Çorum Sungurlu'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi. Kazada izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu (51) ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybetti…

İHA
Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

Kırıkkale istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan polis memurunu Kahraman Kudu yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan rögar kapağına çarptı.

Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

ANNE BABA ÖLDÜ, ÇOCUKLAR YARALI
Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği'nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) yaralandı.

Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum Sungurlu’da kahreden kaza: Kahraman Kudu ve Filiz Dudu öldü!

Kudu çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun'a döndükleri öğrenildi.

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