ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI BURADA! 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi tıkla öğren!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN VE ÇORUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 14 Aralık 2022 Çarşamba bugün Samsun ve Çorum'da çekiliş gerçekleşiyor.

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