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Haberler Yaşam ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:05

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Çorum TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. İlk Evim 250 bin TOKİ sosyal konut kura çekilişi il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Çorum kura çekimi başlıyor. Merkez, Osmancık, Sungurlu, Alaca, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ, Ortaköy, Laçin ilçelerinde inşa edilecek 1.980 konutun hak sahipleri Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli olacak. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde gerçekleşecek Çorum TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Çorum TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlandı. Sosyal konut kura takvimine göre, Çorum TOKİ başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başlıyor. Çorum TOKİ kura çekimi ile 12 ilçede toplam 1.980 konut hak sahiplerini bulacak. Bu noktada 2022 Çorum TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda çekilecek kuraların ardından isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, Çorum TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İlk Evim Çorum kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi…

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN VE ÇORUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 14 Aralık 2022 Çarşamba bugün Samsun ve Çorum'da çekiliş gerçekleşiyor.

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ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Çorum kura çekimi 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

12 ilçede toplam 1.980 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Çorum Tiyatro Salonu'nda çekilecek.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

14 Aralık: Merkez, Osmancık, Sungurlu

15 Aralık: Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ SAMSUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 12 ilçe için TOKİ Çorum kura çekilişi 14 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da başladı ve 15 Aralık Perşembe günü sona erecek. İşte, TOKİ Çorum evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Çorum Merkez 382 Konut

Çorum Osmancık 5. Etap 210

Çorum Sungurlu 253

Çorum Alaca 3. Etap 200

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