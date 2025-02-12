Haberler
Yaşam
ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da yarın okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
01:10
ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çorum'da yarın okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları tüm yurdu etkisi altına alırken, bugün birçok şehirde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, 12 Şubat'ta kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi beklenen Çorum'da, kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bugün okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları merak ediyor. Peki, Çorum'da bugün okullar tatil mi?