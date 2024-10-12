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Giriş Tarihi: 12.10.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:04

Çorum'da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çorum’da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. (9) ve Arif Y. (48) yaralanırken, Döndü Ş. (44) hayatını kaybetti.

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Çorum’da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum’da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Çorum’da feci kaza: Otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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