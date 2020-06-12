Çorum'da jandarmaya 'aslan gördük' ihbarı yağıyor

BELEDİYE BAŞKANI: YILLAR ÖNCE KAPLAN GÖRÜLMÜŞTÜ



BAYAT BELEDİYE BAŞKANI EKREM ÜNLÜ DE ŞUNLARI SÖYLEDİ:



"Köylüler, kendi imkanlarıyla fotoğraf çektiler. Daha sonra milli parklardan ekipler gelerek, bölgeye fotokapan kurdu. Jandarma da gerekli önlemleri aldı. Şu an bölge fotokapan ve dronlarla takip ediliyor. Kısa zamanda bu yabani hayvanın ne olduğu ortaya çıkacak. Ama tarihi bir araştırma yaptığımız zaman, 1890'lı yıllarda bu bölgede Anadolu parsı veya Anadolu kaplanı denilen bir kaplan görüldüğü, öldürüldüğü yönünde bilgi var. Bundan da yola çıkarak, bu konunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Bizim ilçemiz coğrafi olarak çok orta yerde hem Karadeniz hem de Anadolu iklimi yaşanıyor. O nedenle hayvan çeşitliliğimiz çok fazla. Hayvan ve bitki çeşitliliği var. Ben de çekilen fotoğrafları gördüm, gerçekten de aslana benziyor ancak vatandaşlar korktuğu için fotoğraflar net değil. Köylüler, iki büyük hayvan ve yavrularının olduğunu ifade ediyorlar. Birinin erkek, diğerinin dişi olduğu kanaatindeler. Büyükbaş hayvanların telef olmasından sonra köylü de panik yaşıyor. İhbar sayısı o nedenle arttı."



