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Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:15

Çorum'da terk edilen eş cinnet geçirdi: 'Mahalleyi havaya uçururum'

Çorum'da, eşi evi terk edince bunalıma girdiğini belirten 68 yaşındaki Ali Rıza G. aracına, 'Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' not bıraktı. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Çorum’da terk edilen eş cinnet geçirdi: ’Mahalleyi havaya uçururum’

Olay, sabah saatlerinde, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Perihan G. ile bir süredir ailevi sorunlar yaşadığını ve bunalıma girdiğini belirten Ali Rıza G., oturduğu 4 katlı binanın önünde park halindeki aracın camına, "Eşim 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı.

Çorum’da terk edilen eş cinnet geçirdi: ’Mahalleyi havaya uçururum’

Nerede olduğunu bilmiyorum. Son defa eşimle telefonla görüşmek istiyorum.

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Çorum’da terk edilen eş cinnet geçirdi: ’Mahalleyi havaya uçururum’

Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz, araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda.

Çorum’da terk edilen eş cinnet geçirdi: ’Mahalleyi havaya uçururum’

Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" notunu bıraktı.

Çorum’da terk edilen eş cinnet geçirdi: ’Mahalleyi havaya uçururum’

Yazıyı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin çevresi ve binanın bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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