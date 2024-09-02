Giriş Tarihi: 02.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
15:15
Çorum'da terk edilen eş cinnet geçirdi: 'Mahalleyi havaya uçururum'
Çorum'da, eşi evi terk edince bunalıma girdiğini belirten 68 yaşındaki Ali Rıza G. aracına, 'Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' not bıraktı. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.