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Haberler Yaşam Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü
Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 13:38

Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Çorum'da Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar (48), kendisine ait tarlada traktörüyle çalışırken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma, kimliği belirsiz cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Uğrak köyünde meydana geldi. Traktörüyle tarlasını süren Uğrak köyü Muhtarı Yaşar Sayar, bilinmeyen nedenle henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Ekiplerin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum’da vahşet: Muhtar tarlasını sürerken öldürüldü

Jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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