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Haberler Yaşam ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:52

ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları tüm yurdu etkisi altına alırken, bugün birçok şehirde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, 12 Şubat'ta kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi beklenen Çorum'da, kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, yarın okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları merak ediyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi?

ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürürken, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı devam edecek. Peki, Çorum'da yarın eğitime ara verilecek mi? İşte valilikten gelen güncel duyurular ve eğitimle ilgili son gelişmeler

ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ! (11 ŞUBAT)

Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

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ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (12 ŞUBAT)

Çorum'da soğuk havalar ve kar yağışı yarında etkisini göstermeye devam ediyor. Henüz yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili bir resmi açıklama gelmedi.

ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Çorum'da soğuk havalar ve kar yağışı yarında etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C civarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafif kar yağışı etkili olacak. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin ve yayaların tedbirli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunması tavsiye edilir.

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