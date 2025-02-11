ÇORUM’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında

HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C civarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafif kar yağışı etkili olacak. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin ve yayaların tedbirli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunması tavsiye edilir.