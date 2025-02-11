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ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:52
ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı etkisini bastırdı! 12 Şubat Çarşamba gözler Valilik açıklamalarında
Yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları tüm yurdu etkisi altına alırken, bugün birçok şehirde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, 12 Şubat'ta kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi beklenen Çorum'da, kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, yarın okulların tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklamaları merak ediyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi?