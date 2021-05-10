Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Dört sezondur izleyenlerini ekran başına kilitleyen ve başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Çukur final kararı ile gündemdeki yerini aldı. Balat'ta çekimlerinin gerçekleştiği dizinin ekranlara veda edeceği tarihin yaklaştığına dair açıklama daha önce oyuncu kadrosu tarafından duyurulmuştu. Çukur bu akşam 128. Bölümü ile ekranlara gelirken dizinin oyuncuları yaptığı açıklamada final için tarih vermişti. Öte yandan dizide Celasun, Karaca gibi karakterlerin yapıma veda etmesi ile de son bölümün yaklaştığı konuşuluyor.