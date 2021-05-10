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Haberler Yaşam Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 16:49

final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Dört sezondur izleyenlerini ekran başına kilitleyen ve başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı final kararı ile gündemdeki yerini aldı. Balat'ta çekimlerinin gerçekleştiği dizinin ekranlara veda edeceği tarihin yaklaştığına dair açıklama daha önce oyuncu kadrosu tarafından duyurulmuştu. Çukur bu akşam 128. Bölümü ile ekranlara gelirken dizinin oyuncuları yaptığı açıklamada final için tarih vermişti. Öte yandan dizide Celasun, Karaca gibi karakterlerin yapıma veda etmesi ile de son bölümün yaklaştığı konuşuluyor.

Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Show Tv ekranlarının uzun soluklu dizisi final tarihinin yaklaşmasıyla sevenlerinin gündemindeki yerini aldı. Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği yapımın final tarihi dizinin oyuncuları tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Sevilen yapımın yakın zamanda ekranlara veda edeceği bilinirken bu noktada "Çukur ne zaman final yapacak?" sorusu da araştırma konusu haline geldi. tarihi eğer senaryoda herhangi bir değişiklik olmazsa Mayıs ayının sonlarına doğru ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

ÇUKUR İZLEYENLERİNE BÜYÜK ŞOK!

'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.

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Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.

Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Yani planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...

ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...

Ana karakterler
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.
Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.
Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.
Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.
Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.
Cumali Koçovalı (Amca) / Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Çukur final bölümü için geri sayım başladı! Çukur dizisi ne zaman final yapacak?

Yardımcı karakterler
Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.
Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.
Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.
Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.
Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.
Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.
Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.
Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.
Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.

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