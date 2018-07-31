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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

Giriş Tarihi: 31.07.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 11:39
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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

Belediyesi ve DAP tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması ve yeni yaşam alanı oluşturulması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip, içinde 21 yapının bulunduğu tarihi kale evlerinde ilk etapta temizlik çalışması başlatıldı.

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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

TURİZME KAZANDIRILACAK

Belediyenin temizlik işçilerince yapılan çalışmaların ardından da kale evlerinin restore edilmesi için çalışmalara başlanacak. Bakanlar Kurulu kararıyla 1991 yılında 'afet bölgesi' ilan edilen, 1998'de de terk edilen kale evleri, geçen yıl İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nce 1'inci derece sit alanı olarak tescillendi.

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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

Sivil mimarinin en güzel örneklerinden kale evlerinin içinde kafe, restoran ve sosyal donatı alanları ile butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.

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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, alanla ilgili proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale aşamasına geçileceğini, bu yıl da 5 yapıyı bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
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'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
Çukurca'nın tarihi kale evleri turizme kazandırılıyor
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