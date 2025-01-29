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CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:19
CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...
BİM aktüel kataloğu her Cuma günü olduğu gibi bu hafta da 31 Aralık indirimli ürünleriyle vatandaşların sepetlerini dolduracak. Haftalık fırsatlar arasında elektronikler, küçük ev aletleri, karnıyarık tenceresi, bardak takımları, pijama takımları, nevresimler ve daha birçok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, sıvı geçirmez alez ve akıllı saat oldu. İşte BİM aktüel 31 Ocak Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi,