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Haberler Yaşam CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:19

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM aktüel kataloğu her Cuma günü olduğu gibi bu hafta da 31 Aralık indirimli ürünleriyle vatandaşların sepetlerini dolduracak. Haftalık fırsatlar arasında elektronikler, küçük ev aletleri, karnıyarık tenceresi, bardak takımları, pijama takımları, nevresimler ve daha birçok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, sıvı geçirmez alez ve akıllı saat oldu. İşte BİM aktüel 31 Ocak Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi,

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu, birbirinden cazip indirimlerle müşterilerini bekliyor! Haftalık fırsatlar arasında binlerce farklı kategoride ürünle yer alıyor. Temel ihtiyaçlardan kozmetiğe, elektronik cihazlardan mutfak gereçlerine ve hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede birçok ürün bulunuyor. İşte 31 Ocak Cuma aktüel ürünler ve fiyat listesi

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM AKTÜEL 31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Buharlı Temizleme Makinesi 3,950 TL

Süpürge 1,975 TL

Şarjlı Mop 1,950 TL

Kablosuz Hoparlör 399,00 TL

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CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM AKTÜEL 31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Karnıyarık Tencere 999,00 TL

Cam Meyvelik 259,00 TL

Metal Sunum Tepsi 29,50 TL

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM AKTÜEL 31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

Şiş Çeşitleri 27,50 TL

Terzi Makası 27,50 TL

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel katalog 31 Ocak 2025: buharlı temizleyici,karnı yarık tenceresi, alez, akıllı saat...

BİM AKTÜEL 31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Saklama Kabı 199,00 TL

Tek Fiyat Emaya Ürünler 199,00 TL

Servis Gereçleri 99,00 TL

Un Eleği 49,50 TL

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