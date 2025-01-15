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Haberler Yaşam YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:37

YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

BİM aktüel 15-17 Ocak Çarşamba-Cuma kataloğu alışveriş severlerle paylaşıldı. Her hafta özel fırsatların müşterilerle buluşturulduğu zincir marketlerde bu Cuma birçok farklı kategoride birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Elektronikler, beyaz eşyalar, kozmetik ürünleri ve mutfak araç gereçlerindeki fiyatlar alışveriş severleri sevindirdi. Bu haftanın kataloğunda Hamur makinesi, kazanlı ütü ve bebek bezleri ve ana kucağı-mama sandalyesi gibi bebek ürünleri dikkat çekti. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktüel 17 Ocak ürünleri ve fiyat listesi

YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

BİM 15-17 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi paylaşıldı. Çarşamba ve Cuma gününde birçok farklı kategoride fiyatlardaki düşüş dikkatleri çekti. Bebek ürünleri, mutfak araç gereçleri, beyaz eşya ve küçük ev aletleri marketin müşterileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte BİM aktüel 15-17 Ocak Çarşamba-Cuma indirimleri ve fiyat listesi

YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL

TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ 11.750 TL

HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL

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YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

SİYAH CAM OCAK 6.990 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI 5.990 TL

SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL

YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL

Led Gözaltı Bandı 1.090 TL

YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

CEP TELEFONU 6.990 TL

TV 7.995 TL

HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL

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