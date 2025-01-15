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YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
07:37
YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim
BİM aktüel 15-17 Ocak Çarşamba-Cuma kataloğu alışveriş severlerle paylaşıldı. Her hafta özel fırsatların müşterilerle buluşturulduğu zincir marketlerde bu Cuma birçok farklı kategoride birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Elektronikler, beyaz eşyalar, kozmetik ürünleri ve mutfak araç gereçlerindeki fiyatlar alışveriş severleri sevindirdi. Bu haftanın kataloğunda Hamur makinesi, kazanlı ütü ve bebek bezleri ve ana kucağı-mama sandalyesi gibi bebek ürünleri dikkat çekti. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktüel 17 Ocak ürünleri ve fiyat listesi