YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel ürünler listesi 15-17 Ocak: Hamur makinesi, mama sandalyesi, kazanlı ütü, bebek bezlerinde indirim

BİM 15-17 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi paylaşıldı. Çarşamba ve Cuma gününde birçok farklı kategoride fiyatlardaki düşüş dikkatleri çekti. Bebek ürünleri, mutfak araç gereçleri, beyaz eşya ve küçük ev aletleri marketin müşterileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte BİM aktüel 15-17 Ocak Çarşamba-Cuma indirimleri ve fiyat listesi