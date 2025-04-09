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CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:05
CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...
BİM aktüel 11 Nisan Cuma günü alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, saç kurutma makinesi, telefon, kablosuz kulaklık, telefon tutucu, valizler, tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...