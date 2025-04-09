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Haberler Yaşam CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:05

CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

BİM aktüel 11 Nisan Cuma günü alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu hafta gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, saç kurutma makinesi, telefon, kablosuz kulaklık, telefon tutucu, valizler, tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti gibi ürünler alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu...

CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi alışveriş öncesi mercek altına alınıyor. Cuma günleri kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Robot süpürge, saç kurutma makinesi, telefon, kablosuz kulaklık, telefon tutucu avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte, 11 Nisan BİM aktüel ürünleri.

CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Robot Süpürge 11.999 TL

Halı ve Koltuk yıkama makinesi 7.390 TL

Buhar kazanlı ütü 5.490 TL

Blender set 1.290 TL

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CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Esnek Saplı Mop – 249,00 TL

Hazneli Temizlik Fırçası – 149,00 TL

Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti – 549,00 TL

Pedallı Çöp Kovası (5L) – 209,00 TL

Mini Ütü Masası – 259,00 TL

Saplı Saklama Kabı (6L) – 79,00 TL

CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Şarj ve data kablosu 99,00 TL
Araç Şarjı 159,00 TL
Kablosuz Kulaklık 299,00 TL
Yüz masaj aleti 199,00 TL

CUMA FIRSATLARI İLE SEPETLER DOLUYOR! BİM aktüel 11 Nisan kataloğu: tül perde, banyo seti, çöp kovası, kaşık çatal seti...

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Büyük Boy Valiz – 879,00 TL

Termo Piknik Çantası (15L) – 159,00 TL

Namaz Elbisesi – 229,00 TL

Kaydırmaz Tabanlık – 55,00 TL

Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi – 59,00 TL

Dikiş Seti – 59,50 TL