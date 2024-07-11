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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 21:59

Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF metni indir-oku seçenekleri ile araştırılıyor. 81 ilde camilerden yükselecek yeni hutbe İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Muharrem ayının başladığı bu özel günlerde dini değerler hatırlanıyor. Gözler Diyanet İşleri Başkanlığına döndü. Peki; bu hafta cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir, ne anlatıyor? İşte, detaylar...

Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi konusu ile dikkat çekiyor. İslam alemi her cuma olduğu gibi bu hafta da camilerin yolunu tutuyor. Muharrem ayıyla birlikte yeniden ibadet planlarınnnı hazırlayan Müslümanlar şimdi de hutbe için araştırmalara hız kazanırdı. İşte, 12 Temmuz 2024 Cuma hutbesi metni...

Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

12 TEMMUZ CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta '15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi" oldu.

İşte, tam metin:

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Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

15 TEMMUZ: MİLLETİMİZİN DESTANSI ZAFERİ
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlara, 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Hâlbuki onlar fesatçıların ta kendileridir. Lâkin onlar anlamak istemezler."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Dini dünyaya alet ederek istismar eden insan ne kötüdür!... Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!"[2]

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destansı zaferimizin sekizinci yıl dönümü. Bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan salâlar eşliğinde; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik. İstiklâl Şairimizin, "Âsım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:/İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek" mısralarında ifade ettiği gibi vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir.

Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müslümanlar!

15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklâlimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Sûret-i haktan görünerek vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak; kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur.

Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müminler!

Önümüzdeki Salı ise 10 Muharrem Âşûrâ günü. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Âşûrâ gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla iki gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir.[3] Âşûrâ, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in dünyadaki çiçeğim, reyhanım[4] diyerek sevdiği, cennet gençlerinin efendisi[5] olarak övdüğü torunu Hz. Hüseyin Efendimizin ve çoğu ehl-i beyt-i Mustafa'dan olan yetmişten fazla Müslümanın Kerbelâ'da şehit edildiği gündür. Üzerinden asırlar geçse de bu elim hadisenin acısı hâlâ taptazedir ve hâlâ yüreğimizdedir. Hz. Ali ve Hz. Fâtıma'nın ciğerparesine bu zulmü reva görenler ise ümmet-i Muhammed'in mâşerî vicdanında mahkûm olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

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