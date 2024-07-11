Haberler
Yaşam
Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
21:59
Cuma Hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF indir-oku: Diyanet İşleri ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Cuma hutbesi 12 Temmuz 2024 PDF metni indir-oku seçenekleri ile araştırılıyor. 81 ilde camilerden yükselecek yeni hutbe İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Muharrem ayının başladığı bu özel günlerde dini değerler hatırlanıyor. Gözler Diyanet İşleri Başkanlığına döndü. Peki; bu hafta cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir, ne anlatıyor? İşte, detaylar...