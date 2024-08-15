Giriş Tarihi: 15.08.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
23:42
CUMA HUTBESİ 16 AĞUSTOS 2024 PDF: Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Cuma Hutbesi 16 Ağustos 2024 PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, namaz öncesinde duyuruldu. "Çevremiz Bize Emanettir" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Bu haftaki hutbede çevremizin bize gelecek nesillerin bir emaneti olduğunun altını çizilerken ona sahip çıkmanın öneminden bahsedildi. Peki, 16 Ağustos 2024 Cuma hutbesinin konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte, Cuma hutbesi konusu ve metnin tamamı...