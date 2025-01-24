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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:00

Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan cuma hutbesi 24 Ocak 2025 tarihiyle birlikte yeniden dikkatleri üzerine topladı. Türkiye genelindeki camilerde, bu özel günde cemaatle birlikte namazlar kılınırken dini değerler de hatırlatılıyor. Peki, bugün okunacak hutbenin konusu ne? İşte, yayımlanan cuma hutbesi metni...

Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi, 24 Ocak tarihli metniyle "indir-oku" seçenekleriyle dikkatle takip ediliyor. Haftanın en anlamlı günü olan bu özel vakitte, çeşitli dini değerler hutbe aracılığıyla yeniden hatırlatılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bugünkü cuma hutbesinin konusu...

Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ 24 OCAK 2025

Diyanet tarafından belirlenen bugünkü cuma hutbesi konusu "Miracın Hediyesi, Dinimizin Direği Namaz" oldu.

İşte, tam metin:

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Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

MİRACIN HEDİYESİ, DİNİMİZİN DİREĞİ NAMAZ
Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Pazar akşamı Receb ayının yirmi yedinci gecesi. Bizler, asırlardır bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in İsrâ ve Miracını yâd eder, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği müjdeleriyle seviniriz. Geliniz, bu haftaki hutbemizde; miracın hediyesi olan, hayatımıza anlam katan, kalplerimize huzur veren namazın önemini bir kez daha hatırlayalım.

Aziz Müminler!

Namaz, İslam'ın beş temel esasından biridir. Tekbirle başlayıp selamla sona eren; aklımızın, kalbimizin, dilimizin, hâsılı bütün bedenimizin Rabbimize yöneldiği eşsiz bir ibadettir. Tüm farklılıkları ortadan kaldırarak inananları Allah'ın huzurunda bir tarağın dişleri gibi eşitleyen, onları omuz omuza bir araya getiren kulluk vazifemizdir.

Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

Değerli Müslümanlar!

Beş vakit namaz, aceleye getirilecek, ertelenebilecek, araya sıkıştırılacak, aradan çıkarılacak ya da son vakte bırakılacak bir ibadet değildir. Zira namazsız Müslümanlık olmaz. Müslüman namaz kılar, namaz da insanı insan kılar. Bir kişinin hayatında geçirebileceği en kıymetli vakit, namazını eda ettiği vakittir. Namazsız geçen bir ömür, ziyan edilmiştir. Dolayısıyla Müslüman, dinen geçerli bir mazereti bulunmadıkça namazını terk edemez, 'Sonra kılarım!' düşüncesiyle kazaya bırakamaz. Müslüman'a düşen, işlerini namaz vakitlerine göre tanzim etmektir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدّ۪ينِ "Namaz dinin direğidir."[1] buyurarak konunun önemine dikkat çekmektedir.

Kıymetli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazını da özenle kıl. Çünkü namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar..."[2]

Evet, hayatımızın gayesi kulluk; kulluğumuzun amacı da iyi bir Müslüman olmaktır. Bu sebepledir ki, namazlarımız bizleri haramlardan alıkoymalıdır. Dilimizi yalandan, kalbimizi kinden, elimizi kötülükten uzak tutmalıdır. Her türlü günahtan arındırmalıdır. Şayet namaz kıldığımız halde kötülüklerin esiri olmuşsak; o zaman kalbimizi, kazancımızı ve hayatımızı Kur'an ve sünnete göre yeniden gözden geçirmeliyiz.

Cuma Hutbesi 24 Ocak 2025 PDF indir-oku: Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!

Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Kalk ya Bilâl! Bizi namaza çağır! Namazla bizi ferahlat!"[3] buyurmuş, hayatın yoğunluğunun ancak namazla hafifleyeceğini ümmetine hatırlatmıştır. O halde, namazlarımızı bir külfet değil, gündelik meşgalelerle yorulan ruhlarımıza sekinet veren bir nimet olarak görelim. Geciktirmeden, geçiştirmeden, sünnetlerine ve ta'dili erkânına riayet ederek huşuyla kılalım. Namazın olgunlaştırdığı örnek müminler olalım. Namaz kıldığı halde hata ve yanlışlara devam eden kardeşlerimizi uygun bir dille uyaralım. Beş vakit namazımızı camilerde kılmaya gayret gösterelim. Şayet camide kılamıyorsak evimizde ailemizle beraber cemaatle kılalım.

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