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Haberler Yaşam Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:53

Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma hutbesi konusu yayınlandı. Bu haftanın Cuma hutbesi konusu "Engelleri hep birlikte sevgiyle aşalım" oldu. Bu başlık altından; Diyanet ile Cuma hutbesi 3 Aralık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu haftanın Cuma hutbesi konusu; engelleri sevgiyle aşmak oldu. Yeni haftada Cuma namazını kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlara okunacak Cuma hutbesinin tamamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!

3 ARALIK 2021 CUMA HUTBESİ DİYANET

ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE AŞALIM

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık."

Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.

Aziz Müminler!

İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar."

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.

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Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!

Değerli Müminler!

Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu nasihatiyle bitiriyorum: "Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır."

Cuma hutbesi 3 Aralık 2021: Diyanet ile bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu!
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