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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 22:39

: ile Konusu Nedir?

tarafından haftalık olarak kaleme alınan ve içerisinde günlük yaşam ve dini konulara ilişkin pek çok bilgi ve öğüt yer alan tarihli olarak okumaya sunuldu. Ülkemizde etkili olan corona virüsü sebebiyle uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı günlerinde hutbesini okumak ve yeni bilgiler edinmek isteyenler Konusu Nedir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021'den detaylar.

Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

, tarafından yayımlanarak Müslümanların okumasına sunuldu. Tam kapanma günlerinde hutbesini okumak isteyen ve bu hafta hangi konunun işlendiğini öğrenmek isteyenler Konusu Nedir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

CUMA HUTBESİ 7 MAYIS 2021

tarafından kaleme alınan ve bu haftaki konusu ile ilgili detaylar şöyle;

KADİR GECESİ: BİN AYDAN HAYIRLI GECE

Muhterem Müslümanlar!

Zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz; Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak 'ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

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Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

Aziz Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı olmuştur.

Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

Değerli Müminler!

, Yüce Rabbimizin yeryüzüne "es-Selâm" ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi'nde şöyle buyurmaktadır: "Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

Aziz Müminler!

O halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği 'nde hayat kitabımız Kur'an'la irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle!"

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