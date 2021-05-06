Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftalık olarak kaleme alınan ve içerisinde günlük yaşam ve dini konulara ilişkin pek çok bilgi ve öğüt yer alan Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021 tarihli olarak okumaya sunuldu. Ülkemizde etkili olan corona virüsü sebebiyle uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı günlerinde diyanet hutbesini okumak ve yeni bilgiler edinmek isteyenler 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021'den detaylar.