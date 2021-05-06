Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021: Diyanet ile 7 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu Nedir?

CUMA HUTBESİ 7 MAYIS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan Cuma Hutbesi 7 Mayıs 2021 ve bu haftaki konusu ile ilgili detaylar şöyle;

KADİR GECESİ: BİN AYDAN HAYIRLI GECE

Muhterem Müslümanlar!

Zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz; Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun.