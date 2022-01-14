Cuma hutbesi konusu ne? 14 Ocak 2022 Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayınlandı

CUMA HUTBESİ KONUSU 14 OCAK 2022

KELİME-İ ŞEHÂDET: İMANIN ÖZÜ

Muhterem Müslümanlar! Bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muâz b. Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz, "Ey Muâz!" diye seslendi. Muâz b. Cebel (r.a), "Buyur yâ Resûlallah! Emrine amadeyim!" dedi. Peygamberimiz ile Muâz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kim, kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar."

AZİZ MÜMİNLER!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehâdettir. Kelime-i şehâdet;

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dâhil olup mümin olur. Din-i Mübin-i İslam'a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur.

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!

Bizler, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ikrarıyla Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O'na kulluk edeceğimizi ve O'ndan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz.

DEĞERLİ MÜMİNLER!

Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.

Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.

Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen… Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden… İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu…