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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
20:08
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mayıs 2024 Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!