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CUMA HUTBESİ TAM METİN BURADA | Diyanet ile 18 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
23:37
CUMA HUTBESİ TAM METİN BURADA | Diyanet ile 18 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her hafta Türkiye genelindeki tüm camilerde okunmak üzere hazırladığı cuma hutbesini bu hafta da paylaştı. 18 Nisan 2025 tarihli metnin konusu "Hucurât Sûresi: Erdemli Bir Toplumun İnşası" olarak belirlendi. Bu hafta kılınacak cuma namazı öncesi okunacak hutbede, huzurlu ve erdemli bir toplumun temelleri ele alınıyor. Peki, cuma hutbesi konusu nedir? İşte, cuma hutbesi tam metin...