CUMA HUTBESİ TAM METİN BURADA | Diyanet ile 18 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin Hucurât sûresindeki ilk mesajı şöyledir:

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

"Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlü'nün önüne geçmeyin…" Allah ve Resûlü'nün önüne geçmemek; onları herkesten çok sevmektir. Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in muhabbetini her şeyden üstün tutmaktır. Her zaman ve her yerde Kur'an'a ve sünnete gönülden bağlanmaktır. Allah ve Resûlü'nün koyduğu hükümleri; karar ve tercihlerimizden, görüş ve düşüncelerimizden daha önemli ve daha değerli görmektir. Hülasa, Allah ve Resûlü'nün önüne geçmemek, her mümin için bağlayıcı bir emir, imânî bir zorunluluktur.