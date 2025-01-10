CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 9 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Kıymetli Müslümanlar!
Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için uğraş verdiği işlerden bahsedilirken,
وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِۜ
"Onlara Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmelerini emredeceğim.
dediğine işaret edilerek konuya dikkat çekilmiştir. Evet, cinsiyetsizleştirme adıyla yürütülen faaliyetlerin tamamı hayâsızlıktır, sapkınlıktır. Allah'ın koyduğu sınırları aşmak, O'na isyan etmektir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere,
"Allah, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.''
Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı ve yaratılışımıza müdahale eden hiçbir batıl ideoloji, özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz. Aklı ve vicdanı saf dışı bırakan, birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan sapkın akımlar insan hakları bahanesiyle doğal karşılanamaz. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu tür sapkınlıklara; sinemalar, televizyon dizileri, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, dijital oyunlar, reklamlar, müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle destek vermek de büyük bir günah, ağır bir vebaldir.