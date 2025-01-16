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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 23:48

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Ocak Cuma hutbesinin PDF metnini ve konusunu dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet sitesinden yayımladı. Türkiye'deki camilerde okunması amacıyla hazırlanan hutbede, İslam'ın, insanlık için doğru yolu göstermek ve iyiliği teşvik etmek üzere gönderilmiş bir rahmet ve merhamet dini olduğuna dikkat çekildi. Müslümanlar tarafından bugünün hutbesi araştırılırken "İslam Varlık Sebebimizdir" başlığıyla hutbe 81 ilde camilerden okunacak. İşte 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cuma hutbesi konusu "İslam, Varlık Sebebimizdir" olarak duyuruldu. Cuma günü, Müslümanların ibadetlerini yerine getireceği günde, tüm camilerde okunacak olan hutbede İslam'ın, hayatın ve varlığın anlamı üzerindeki derin etkileri ele alınacak. İşte, 17 Ocak 2025 Cuma Hutbesi tam metin PDF oku-indir...

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

İSLAM, VARLIK SEBEBİMİZDİR
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "İslam dini kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenler ise ona asla zarar veremeyecektir."

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CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam, Hz. Âdem'le başlayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile kemale eren, Allah'ın razı olduğu tek dindir. İslam; insanlığın hidayet ve iyiliği, yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükûnete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Kıymetli Müslümanlar!

Cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır. Diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar, hak ettikleri gerçek saygınlığa İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslam'la özgürlüklerine kavuşmuştur. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْۜ "Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getireninizdir." ayetinde de ifade edildiği üzere, üstünlüğün; ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil, takvada olduğunu bütün dünyaya İslam ilan etmiştir. Yalana, aldatmaya ve hileye bulaşmadan; fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapmadan; kul ve kamu hakkına girmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber vermiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmeyi, iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere İslam öğretmiştir.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?

Değerli Müminler!

Ne hazindir ki, insanî değerlerin ve ahlakî erdemlerin örselendiği, küresel kötülüklerin her geçen gün dünyayı yaşanmaz hale getirdiği dönemlerden geçiyoruz. Maalesef, Müslümanlar da yaşanan bu olumsuzluklara çare üretmek yerine popüler kültürün etkisiyle kimliklerine yabancılaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar bizi asla umutsuzluğa düşürmemeli, aksine İslam'ın hayat veren ilkelerini bütün insanlıkla buluşturmak için maddi ve manevi alanda daha fazla çalışmaya teşvik etmelidir. Allah'ın vaadi odur ki, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır, çalışmasının karşılığı da kendisine gösterilecektir.

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