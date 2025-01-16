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CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
23:48
CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU-İNDİR | Diyanet ile 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin konusu ne, neyi anlatıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Ocak Cuma hutbesinin PDF metnini ve konusunu dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet sitesinden yayımladı. Türkiye'deki camilerde okunması amacıyla hazırlanan hutbede, İslam'ın, insanlık için doğru yolu göstermek ve iyiliği teşvik etmek üzere gönderilmiş bir rahmet ve merhamet dini olduğuna dikkat çekildi. Müslümanlar tarafından bugünün hutbesi araştırılırken "İslam Varlık Sebebimizdir" başlığıyla hutbe 81 ilde camilerden okunacak. İşte 17 Ocak Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu