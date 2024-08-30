CUMA HUTBESİ TAM METİN TIKLA-PDF İNDİR | Diyanet ile 30 Ağustos Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Kıymetli Müslümanlar!

Bizleri zaferden zafere götüren ruh, Yüce Dinimiz İslam'a gönülden inanmamızdır. Bu ruhun temelinde; Allah'a olan bağlılığımız, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'e olan muhabbetimiz, salih amellerimizi yerine getirmemiz ve güzel ahlakı kuşanmamız vardır. Bizler, bu ruha sahip çıktığımız zaman çağ açıp çağ kapatan medeniyetler kurduk. Dünyanın her yerine iyiliği, huzuru ve barışı götürdük. "Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır…" ayetine icabet ederek; din, vatan ve mukaddesat uğrunda, şehadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesi için ardımıza bakmadan cennete koşarcasına şehitliğe ve gaziliğe koştuk. Hayatımızın her alanına bu ruhu aktardığımızda inancımızı ve kültürümüzü muhafaza ettik. Yeryüzünde iyiliği emretme, kötülüğe engel olma görevini canımız pahasına yerine getirmenin gayretinde olduk. İlim ve bilimde, kültür ve sanatta bütün insanlığa örnek ve önder olduk.