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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ TAM METNİ (26 TEMMUZ 2024) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:49

CUMA HUTBESİ TAM METNİ (26 TEMMUZ 2024) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

Cuma hutbesi konusu ve metni yayında. 26 Temmuz Cuma Hutbesi konusu 'Cennet Vesilemiz, Aile Büyüklerimiz' konusu başlığıyla yayımlandı. Aile büyüklerine olan saygı ve sevgiyi anlatan hutbe Cuma namazı öncesinde vatandaşların gündeminde. İşte, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 26 TEMMUZ 2024 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

Cuma hutbesi tam metni ve konusu Perşembe günü tüm müslümanların erişimine açıldı. Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan cuma hutbesi paylaşılıyor. İşte, 26 Temmuz Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 26 TEMMUZ 2024 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

CENNET VESİLEMİZ, AİLE BÜYÜKLERİMİZ

Muhterem Müslümanlar!

Mekke'nin fetih günüydü. Hasret bitmiş, vuslat gerçekleşmişti. Müminler âdeta bayram sevinci yaşıyor, hep birlikte Allah'a şükrediyorlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sadık dostu ve hicret arkadaşı Hz. Ebûbekir ise Mekke'ye girdiğinde doğruca babasının yanına gitti. Müslüman olmasını gönülden arzuladığı babasını Allah Resûlü (s.a.s)'in huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) yürümekte zorluk çeken bu adamı karşısında görünce Hz. Ebûbekir'e şöyle dedi: "Keşke bu yaşlı adamcağızı buraya kadar yormasaydın da ben onun yanına gitseydim." Bu nazik davranıştan sonra Hz. Ebûbekir'in babası Ebû Kuhâfe Müslüman oldu.

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CUMA HUTBESİ TAM METNİ 26 TEMMUZ 2024 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

Aziz Müminler!

Başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimiz, bizi Yüce Rabbimizin rızasına ulaştıran cennet anahtarımızdır. Onlar, rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır; yoklukları ise yürek yarası, gönül sızısıdır. Onlar, ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun, sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız.

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 26 TEMMUZ 2024 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

Kıymetli Müslümanlar!

Büyüklerimiz, bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıkta bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti, hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu. Milli ve manevi değerlerimizi onlar bize aktardı. Onlar, yaşayan tarihimizdir, yerleri asla doldurulamayacak olan hafızamızdır. Büyüklerimize saygı ve ilgi göstermek; geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizden emin olmaktır.

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 26 TEMMUZ 2024 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!

Değerli Müminler!

Ne acıdır ki, her geçen gün nice ulu çınarımız yalnızlığa terkediliyor. Nice büyüğümüz, dört duvar arasında çocuklarını ve torunlarını görmeyi bekliyor. Bayramlarımız ve tatillerimiz, büyüklerimizi ziyaret yerine oyun ve eğlence fırsatları gibi görülmeye başlandı. Birçok insan, huzur ve mutluluğu bireysellikte arar hale geldi. Oysaki bizler; aile fertlerimizle, büyüklerimizle ve akrabalarımızla ilgilenmeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Ailemizden koparak bireysel bir hayatı tercih etmek, büyüklerimizden ve akrabalarımızdan uzaklaşarak kendi dünyamıza hapsolmak bizlere asla yakışmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), akrabalarımızla ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa Rabbimizle aramızdaki bağın da o kadar kuvvetli olacağını haber vermiştir. Ayrıca anne babasının sağlığına ulaşıp da onların gönlünü alamayan kişilere "Burnu yerde sürtünsün" sözüyle uyarıda bulunmuştur.

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