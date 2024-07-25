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CUMA HUTBESİ TAM METNİ (26 TEMMUZ 2024) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
21:49
CUMA HUTBESİ TAM METNİ (26 TEMMUZ 2024) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!
Cuma hutbesi konusu ve metni yayında. 26 Temmuz Cuma Hutbesi konusu 'Cennet Vesilemiz, Aile Büyüklerimiz' konusu başlığıyla yayımlandı. Aile büyüklerine olan saygı ve sevgiyi anlatan hutbe Cuma namazı öncesinde vatandaşların gündeminde. İşte, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu!