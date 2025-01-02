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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ TAM METNİ (3 Ocak 2025) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 22:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:51

CUMA HUTBESİ TAM METNİ (3 Ocak 2025) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

3 Ocak 2025 Cuma Hutbesi, bir müminin hayatında umutsuzluğun asla yer bulamayacağını vurgulayan çok anlamlı bir konuyu ele alıyor. "Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur" başlığıyla hazırlanan bu hutbe, Allah'a iman eden bir kulun her türlü zorluk ve sıkıntıya karşı nasıl sabırlı ve umutlu olması gerektiğini anlatıyor. Peki, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir? İşte, tam metni...

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 3 Ocak 2025 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Müminin hayatında umutsuzluğa yer olmadığı, 3 Ocak 2025 Cuma Hutbesi'nin ana temasını oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hutbe, Allah'a güvenmenin ve her koşulda sabırlı olmanın önemini vurguluyor. Peki, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 3 Ocak 2025 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ TAM METNİ (3 OCAK 2025)

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 03 Ocak 2025 tarihli ve "Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur" konulu cuma hutbesi yayınlandı.

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CUMA HUTBESİ TAM METNİ 3 Ocak 2025 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği duygulardan biri de umuttur. Umut; tam bir teslimiyetle Cenâb-ı Hakk'a sığınmak, O'nun yardımına ve desteğine sonsuz güvenmektir. Tedbiri tevekkülle, sabrı çabayla birleştirerek, geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe kararlılıkla yol almaktır. Umut, kişinin hayata tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini arttıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür.

Umutsuzluk ise, insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."[1]

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 3 Ocak 2025 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler, en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir. Nitekim Hz. Âdem Allah'tan umutla bağışlanma dilemiştir. Hz. Nûh, güzel söz ve tatlı dille evladına nasihat etmiş, "Yavrucuğum! Bizimle beraber sen de gemiye bin, inkârcılarla birlikte olma."[2] diyerek onun hidayete ermesini ümitle beklemiştir. Hz. Eyyûb, ağır hastalığına rağmen iyileşeceğine dair inancını asla kaybetmemiş, şifa bulmak için bütün tedavi yollarına başvurmuştur. Allah Resûlü (s.a.s) ise, meşakkatler karşısında asla umutsuzluğa düşmemiş, حَسْبِيَ اللّٰهُۘ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ "...Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvenip dayanırım. O, yüce arşın sahibidir."[3] diyerek Rabbine sığınmıştır.

CUMA HUTBESİ TAM METNİ 3 Ocak 2025 | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!
Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler; Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim.

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