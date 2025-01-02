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CUMA HUTBESİ TAM METNİ (3 Ocak 2025) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
22:51
CUMA HUTBESİ TAM METNİ (3 Ocak 2025) | Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
3 Ocak 2025 Cuma Hutbesi, bir müminin hayatında umutsuzluğun asla yer bulamayacağını vurgulayan çok anlamlı bir konuyu ele alıyor. "Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur" başlığıyla hazırlanan bu hutbe, Allah'a iman eden bir kulun her türlü zorluk ve sıkıntıya karşı nasıl sabırlı ve umutlu olması gerektiğini anlatıyor. Peki, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir? İşte, tam metni...