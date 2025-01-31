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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:12

Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Bu hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2025 tarihli Cuma Hutbesi'nde ele alınacak konu, toplumsal barış, dayanışma ve adaletin güçlendirilmesine yönelik mesajlar içeriyor. Müslümanlar, Cuma günlerinde hutbeler aracılığıyla hem dini bilinci artırmakta hem de toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını pekiştirmektedir. Peki, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, tam metni ve konusu!

Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ocak 2025 Cuma günü için belirlediği hutbe metninde, İslam'ın huzur ve barış mesajlarını bir kez daha hatırlatıyor. Cuma hutbesi, toplumsal adaletin ve merhametin önemini, İslam'ın bireyler arasındaki eşitlik ve haklar konusundaki öğretilerini gündeme getiriyor. Bu haftaki Hutbenin konusu "ebediyet yolcusunu uğurlarken" başlığıyla yayınlandı! İşte, 31 Ocak 2025 Cuma Hutbesi konusu!

Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'a göre insan, yaşarken olduğu gibi öldüğünde de değerlidir ve her türlü hürmete layıktır. Nasıl ki insan, doğduğunda yıkanır, kundaklara sarılır, kucaklarda taşınır, ezan, kamet ve dualarla karşılanırsa; öldüğü zaman da yıkanır, kefenlenir, el üstünde taşınır, salâlar ve dualarla uğurlanır. Çünkü ölüm, bir yok oluş değildir. Ebedi hayatın başlangıcıdır. Müslüman için ölüm, Allah'ın sonsuz lütuf ve ikramlarına ulaşacağı ilk duraktır. Cennete açılan kapıdır. Sevdikleriyle buluşacağı kutlu bir vuslattır.

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Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Aziz Müminler!

Vefat eden kardeşlerimize karşı yerine getirmemiz gereken dinî ve insanî vazifelerimiz vardır. Bunların başında, mahremiyet sınırlarına dikkat ederek cenazeyi yıkamak ve kefenlemek gelmektedir. Bir diğer vazifemiz ise kardeşimizin cenaze namazını kılmak, sonra da onu huşu içerisinde ebediyet yolculuğuna uğurlamaktır. Cenaze namazı, erkekler önde kadınlar arkada olacak şekilde kılınır. Cenaze başında tartışmak, cenazeyi alkışlarla veya müzikler eşliğinde uğurlamak, namaz kılınacak alanı çelenklerle veya resimlerle donatmak dinimizde yoktur. Bir başka sorumluluğumuz ise ölen kardeşimizin günahlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemek, ona dua etmek ve hakkında şahitlik görevimizi yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Siz kimi hayırla anarsanız o cenneti, kimi de kötülükle anarsanız o da cehennemi hak eder. Zira sizler, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz."[1] buyurarak ölen bir kişi hakkında yapılan şahitliğin önemine işaret etmektedir.

Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Vefat edenin yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek, acılarını paylaşmak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllerini ferahlatmak İslam kardeşliğinin bir gereğidir. Bununla birlikte taziyede de dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. İslam'a göre taziye üç günden fazla sürmemelidir. Yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için ağır bir masrafa girmesi, misafirlere yemek hazırlaması doğru değildir. Taziye günlerinde akraba ve komşuların, ölenin yakınlarına ve misafirlere yemek ikramında bulunması sünnettir. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), amcasının oğlu Hz. Ca'fer'in Mûte savaşında şehit olduğu haberini alınca, "Ca'fer'in ailesi için yemek hazırlayın..."[2] buyurmuştur.

Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!

Değerli Müminler!

Maalesef, ağızların tadını kaçıran ölümü düşünemez hale geldik. Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği cenaze adabından gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. Kimi insanlar, apartmanında ve sokağında cenaze varken oyun ve eğlencesini devam ettirebiliyor. Kimi insanlar ise televizyonlarda ve dijital mecralarda vefat edenlerin görüntülerine reyting uğruna tekrar tekrar yer vererek acılı insanların hüzünlerini daha da derinleştiriyor. Oysaki Müslüman, çevresinde olup bitenlere duyarsız kalamaz. İnsanların ölüm acısını yok sayıp hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Ölenin yakınlarını üzüntüye sevk edecek söz ve davranışlarda bulunamaz.

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