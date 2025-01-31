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Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:12
Cuma Hutbesi 31 Ocak 2025 tam metin: İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu ve içeriğiyle yayınlandı!
Bu hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2025 tarihli Cuma Hutbesi'nde ele alınacak konu, toplumsal barış, dayanışma ve adaletin güçlendirilmesine yönelik mesajlar içeriyor. Müslümanlar, Cuma günlerinde hutbeler aracılığıyla hem dini bilinci artırmakta hem de toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını pekiştirmektedir. Peki, Diyanet ile bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, tam metni ve konusu!