CUMA HUTBESİ 14 HAZİRAN 2024 PDF METNİ || Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müminler!

Haccın bir diğer farzı ise Ziyaret Tavafı'dır. Tavaf; yeryüzünde kurulan ilk ev olan Kâbe'yi kalbimizin hizasına alarak onun etrafında yedi defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre tanzim etme bilincini gönüllerimize nakşeder. Renkleri, dilleri ve ırkları farklı, gaye ve idealleri bir olan müminlerin; bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine omuz vermeleri gerektiğini söyler.

Tavaftan sonra müminleri sa'y beklemektedir. Sa'y; bir arayıştır, bir çabadır. Sa'y, Hâcer validemizin biricik evladı İsmâil'in susuzluğunu gidermek için gösterdiği gayretten ilham alarak, çocuklarımız ve gençlerimizin huzur ve felahı için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bugün, çocuklarımızı tehdit eden tehlikeler, küçüklüğünde Hz. İsmâil'i tehdit eden susuzluktan daha önemsiz ve daha basit değildir. Zira çocuklarımız ve gençlerimiz Allah'tan, ahiret bilincinden, peygamberden, kitaptan, imandan, ahlaktan mahrum kalırlarsa; Hz. İsmâil'in yaşayabileceği akıbetten daha büyük zorluklarla karşılaşacakları bir hakikattir.