Haberler
Yaşam
CUMA HUTBESİ 14 HAZİRAN 2024 PDF METNİ || Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:20
CUMA HUTBESİ 14 HAZİRAN 2024 PDF METNİ || Diyanet ile bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Cuma Hutbesi 14 Haziran PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, namaz öncesinde duyuruldu. "İnsanı İhya, Toplumu İnşa Eden İbadet: Hac" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek.Peki, 14 Haziran 2024 Cuma hutbesinin konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte, Cuma hutbesi konusu ve metnin tamamı...