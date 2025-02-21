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Haberler Yaşam YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:08

YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri

BİM 28 Şubat aktüel ürünler kataloğu, Ramazan öncesindeki son Cuma günü de cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık indirimlerde tencere takımları, servis setleri, bardak grupları, pijama setleri, yatak örtüleri ve daha birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında alez, örgü ipleri, emaye mutfak gereçleri,spor ürünleri ve farklı model kek kalıpları dikkat çekiyor. İşte, BİM 28 Şubat indirimli ürün listesi ve detayları!

YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu, çeşitli indirim fırsatlarıyla müşterilerini karşılıyor! Gıda ürünlerinden kişisel bakıma, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine ve hobi malzemelerine kadar pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Haftanın öne çıkan fırsatları ve 28 Şubat Cuma gününe özel indirimli ürünlerin listesi burada!

YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
  • BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT KATALOG İNDİRİMİ KATALOĞU!
  • Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti (3'lü) - 499,00 TL
  • Emaye Kızartma Tenceresi (22 cm) - 399,00 TL
  • Emaye Çaydanlık - 599,00 TL
  • Şef Bıçağı (18 cm) - 299,00 TL
  • 7 Parça Çerezlik Seti - 249,00 TL
  • Pipetli Matara - 99,00 TL
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YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
  • BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT KATALOG İNDİRİMİ KATALOĞU!
  • Yoga/Pilates Matı - 369,00 TL
  • Ağırlık Fitness Eldiveni - 169,00 TL
  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası - 779,00 TL
  • X3 Yürüyüş Bandı - 6.990,00 TL
  • 15 kg Dambıl Seti - 659,00 TL
  • Boks Torbası - 449,00 TL
YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
  • BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT KATALOG İNDİRİMİ KATALOĞU!
  • Ayaklı Servis Tabağı (32,2 cm) - 299,00 TL
  • Sürahi (940 cc) - 139,00 TL
  • Kapaklı Borcam (2600 cc) - 239,00 TL
  • 2'li Kupa (250 cc) - 179,00 TL
  • 6'lı Çay Bardağı - 249,00 TL
  • 6'lı Kase (330 cc) - 169,00 TL
YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
  • BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT KATALOG İNDİRİMİ KATALOĞU!
  • Kek Kalıbı Çeşitleri - 149,00 TL
  • Tek Fiyat Çelik Ürünler (Tencere & Sahan) - 299,00 TL
  • Kapaklı Kavurma Saçı - 479,00 TL
  • Tablet Mop Temizlik Seti - 199,00 TL
  • Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci - 139,00 TL
  • Kapaklı Saklama Kutusu (24 L) - 119,00 TL
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