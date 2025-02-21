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YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:08
YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri
BİM 28 Şubat aktüel ürünler kataloğu, Ramazan öncesindeki son Cuma günü de cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Haftalık indirimlerde tencere takımları, servis setleri, bardak grupları, pijama setleri, yatak örtüleri ve daha birçok ürün yer alıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında alez, örgü ipleri, emaye mutfak gereçleri,spor ürünleri ve farklı model kek kalıpları dikkat çekiyor. İşte, BİM 28 Şubat indirimli ürün listesi ve detayları!