YENİ HAFTA CUMA İNDİRİM BROŞÜRÜ: BİM aktüel 28 Şubat kataloğu yayında: alez, örgü ipleri, emaye setler, termos,spor ürünleri

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu, çeşitli indirim fırsatlarıyla müşterilerini karşılıyor! Gıda ürünlerinden kişisel bakıma, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine ve hobi malzemelerine kadar pek çok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Haftanın öne çıkan fırsatları ve 28 Şubat Cuma gününe özel indirimli ürünlerin listesi burada!