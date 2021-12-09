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Haberler Yaşam Farklı ve seçenekli Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 22:22

Farklı ve seçenekli Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri için sorgulamalar da başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu anlamlı günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, manevi huzur ile dolacak. Barış, kardeşlik ve sevgi bağının güçlendiği, duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği 10 Aralık Cuma gününde, sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek isteyenler ise yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; 10 Aralık 2021 farklı ve seçenekli Cuma mesajlarına ulaşabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.

Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

Perşembe gecesi itibarıyla Cuma mesajları ve sözleri aratmaları yapılmaya başlandı. Farklı, anlamlı ve seçenekli Cuma mesajlarını sevdikleri ile paylaşmak isteyen binlerce kişi ellerini semaya açacak, dualarını edecek ve namaz ibadetini yerine getirecek. Manevi huzur ve coşkunun yaşandığı bu kıymetli gün için sizler de sevdiklerinize "Hayırlı Cumalar" dileklerinizi iletebilirsiniz. Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

CUMA MESAJLARI 2021

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

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Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları 10 Aralık 2021: Yeni, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile “Hayırlı Cumalar” dileyin!

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

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