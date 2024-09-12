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Giriş Tarihi: 12.09.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:50

CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

Cuma mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, en güzel seçenekleri ile araştırılıyor. Müslümanların haftalık bayramında en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Öğle namazı ile birlikte camiler iman edenlerle dolup taşacak. Bu anlam dolu günde duygularını kelimelere dökmekte zorlanan Müslümanlar ise sabah.com.tr ile birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları sosyal ağlarda dolaşıma girecek. İşte 12 Eylül 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajı ve sözleri…

CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

Eşe, dosta "Hayırlı Cumalar" dileklerini göndermek için en güzel, resimli cuma mesajları arayanlar sabah.com.tr'de buluşuyor. Bir yanda bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi sevinci yaşanırken diğer yanda ise yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ile bu sevinç sevilenlerle paylaşılıyor. İşte, yeni, kısa, uzun, resimli Cuma mesajı seçenekleri...

CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

12 Eylül 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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