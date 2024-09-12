Giriş Tarihi: 12.09.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
21:50
CUMA MESAJLARI 12 EYLÜL 2024: En güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa, uzun, yeni Cuma mesajı ve sözleri yayında!
Cuma mesajları ve sözleri resimli, kısa, uzun, en güzel seçenekleri ile araştırılıyor. Müslümanların haftalık bayramında en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Öğle namazı ile birlikte camiler iman edenlerle dolup taşacak. Bu anlam dolu günde duygularını kelimelere dökmekte zorlanan Müslümanlar ise sabah.com.tr ile birbirinden güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları sosyal ağlarda dolaşıma girecek. İşte 12 Eylül 2024 resimli, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajı ve sözleri…