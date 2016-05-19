Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2017 - Cuma Gününe Özel Yazılı ve Resimli Cuma Mesajları

Cuma günü gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları

Haftanın en güzel, en hayırlı günü olan cuma günü geldi.

Bu özel gün Müslümanlar için haftanın en önemli günüdür.

Öyle ki Günlerin efendisi olarak tanımlanan Cuma gününde Müslümanlar, hem cuma namazı ibadetlerini yerine getirirler hem de sevdiklerinin cuma gününü kutlarlar. Bugünde hem onlar için dua edebilir hem de göndererek onlara hayırlı cumalar dileklerinde bulunabilirsiniz.




Cuma mesajı olarak hangi mesajlar gönderilir?
Cuma günü sevdiklerinize dualar edebileceğiniz gibi, cuma mesajları da gönderebilirsiniz. Mesajlar ile ilgili çok fazla seçenek olduğundan dolayı seçim yapmak biraz zor olabiliyor.

Mesajlar arasından en güzel olanlarını, en beğenilenlerini resimli, yazılı, sözlü olarak bir araya getiriyoruz. Sayfanın altında yer alan mesajlar arasından seçim yaparak, büyüklerinize, sevdiklerinize, dostlarınıza cuma mesajı gönderebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey; beğendiğiniz mesajları kopyalamak ve WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter aracılığıyla iletmektir.

Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları

Hayırlı cumalar....

İşte cuma duaları, cuma sözleri ve en güzel cuma günü mesajı

Giriş Tarihi: 19.05.2016 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 18:18
  • 1
  • 80
2017 - Cuma Gününe Özel Yazılı ve Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2017 - Cuma Gününe Özel Yazılı ve Resimli Cuma Mesajları

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

  • 2
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları


*Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Anasayfa: Cuma Mesajları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
  • 4
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları


*Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

Anasayfa: Cuma Mesajları

  • 5
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
  • 6
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
*R?bbim Cum? hürmetine, ?mellerimize ihl?s, gönlümüze huzur, h?st?lıkl?rımız? şif? n?sip eylesin. H?y?tımızın en h?yırlı ?nınd?, kendisine l?yık kul, Efendimiz (s.?.v) l?yık ümmet eylesin. Şuurlu, esm?yı seyre d?lıp, R?bbine teslim ol?n kull?rınd?n eylesin. Cum?mız müb?rek olsun inş?ll?h.

Anasayfa: Cuma Mesajları
  • 7
  • 80
2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 2016 - En Beğenilen Cuma Günü Sözleri ile Resimli Cuma Mesajları


*All?h'ım! Bizlere m?ğfiret ihs?n eyle. Gün?hl?rımızı r?hmet mevsimlerinde yık?. Geleceğimize serinlik ve ?ydınlık ver. Bu güzel günde R?bbim du?l?rımızı ve ib?detlerinizi k?bul eylesin. H?yırlı Nurlu Cum?l?r.

Anasayfa: Cuma Mesajları

BİZE ULAŞIN