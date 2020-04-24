CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, bilindiği üzere salgın nedeniyle Cuma namazları camilerde cemaat eşliğinde kılınamıyor. Bu durum milyonlarca Müslümanın içinde burukluk yaratsa da, evlerde ibadetler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugünkü Cuma'nın ise İslam alemi için daha büyük bir önemi bulunmakta. Ramazan ayının ilk gününe gelen Cuma gününde insanlar sevdiklerini mutlu etmek, bugünün anlam ve önemini paylaşmak için 'En güzel, anlamlı, ayetli ve resimli Cuma mesajları' araştırmasını gerçekleştiriyor. Daha anlamlı ve manevi duygularını ön plana çıkarmak isteyenler ise ayetli cuma mesajlarına paylaşımlarında yön verecek. Ramazan cuma mesajlarıyla sizler de Ramazan ve Cuma gününün bereketini bir arada sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, 2020 cuma mesajları derlemesi ve en güzel Ramazan mesajları seçenekleri

RAMAZAN AYINA ÖZEL CUMA MESAJLARI | EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, UZUN, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma ve Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, bu sevinci sevdikleriyle paylaşmak için kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve hayırlı Cumalar mesajları ile dualı, ayetli resimleri araştırmayı sürdürüyor. İçeriğimizde sizler için seçmiş olduğumuz en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. İşte 24 Nisan resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…

EN GÜZEL RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ