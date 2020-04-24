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Haberler Galeri En anlamlı ve özel resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlamlı; kısa, uzun ve resimli cuma mesajları ile HAYIRLI RAMAZANLAR

En anlamlı ve özel resimli mesajları: En güzel ve anlamlı; kısa, uzun ve resimli ile HAYIRLI RAMAZANLAR

Ramazan ayına özel RESİMLİ CUMA MESAJLARI: 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesinin mutluluğunu içimizde hissederken, bu mübarek günün ilk günü bu yıl gününe denk geldi. Corona virüsü nedeniyle camilerde toplu halde Cuma namazlarının kılınamaması durumu Müslümanlar içinde bir burukluk yaratırken, bu özel günde eller semaya yükselecek, vatandaşlar dualarını edecekler. Duygularını ve bu özel günün anlamını yakınları ile paylaşmak isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden ' en güzel, anlamlı, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve resimli ' aratmasını gerçekleştiriyor. Sizler de sevdiklerinizi WhatsApp, Facebook, SMS ile gönderebileceğiniz dualı ve anlamlı Cuma mesajları ile mutlu edebilir, en güzel resimli Cuma mesajlarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:57
CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Dünya corona virüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, bilindiği üzere salgın nedeniyle namazları camilerde cemaat eşliğinde kılınamıyor. Bu durum milyonlarca Müslümanın içinde burukluk yaratsa da, evlerde ibadetler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugünkü Cuma'nın ise İslam alemi için daha büyük bir önemi bulunmakta. Ramazan ayının ilk gününe gelen Cuma gününde insanlar sevdiklerini mutlu etmek, bugünün anlam ve önemini paylaşmak için 'En güzel, anlamlı, ayetli ve resimli ' araştırmasını gerçekleştiriyor. Daha anlamlı ve manevi duygularını ön plana çıkarmak isteyenler ise ayetli cuma mesajlarına paylaşımlarında yön verecek. Ramazan cuma mesajlarıyla sizler de Ramazan ve Cuma gününün bereketini bir arada sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, 2020 cuma mesajları derlemesi ve en güzel Ramazan mesajları seçenekleri

RAMAZAN AYINA ÖZEL CUMA MESAJLARI | EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, UZUN, RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma ve Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, bu sevinci sevdikleriyle paylaşmak için kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve hayırlı Cumalar mesajları ile dualı, ayetli resimleri araştırmayı sürdürüyor. İçeriğimizde sizler için seçmiş olduğumuz en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. İşte 24 Nisan resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…

EN GÜZEL RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

MESAJLARI

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayıurlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

CUMA MESAJLARI 2020 | Ramazan ayına özel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin…

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

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