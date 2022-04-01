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Haberler Yaşam Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:26

Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Bir Cuma gününe daha sağlıklı mutlu ve huzurlu şekilde erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Ayına 1 gün kala bu güzel ve anlamlı günde sevincini ve iyi dileklerini sevdiklerine göndermek isteyenler "en güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları seçenekleri" için araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. 2022 En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları seçeneklerine bu başlık altından erişebilir ve sevdiklerinize Instagram, Facebook, Twitter ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz.

Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Cuma Mesajları 2022 yeni resimli seçenekler On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e 1 gün kala sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından "en güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları seçenekleri" şeklinde araştırılıyor.

EN GÜZEL, YENİ, RESİMLİ, KISA-UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ

Cuma Mesajları 2022 yeni ve resimli seçenekler şöyle;

Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

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Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Cuma Mesajları anlamlı ve resimli görselleri 2022 | En güzel, yeni, resimli, kısa-uzun, hadisli, dualı Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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