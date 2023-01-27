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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:21

CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Mübarek Cuma günü eda edilirken bugün binlerce Müslüman günün manevi huzuruyla rabbine şükrediyor. Öte yandan öne çıkan konu başlıklarından biri de Cuma mesajları konulu metin ve görseller oluyor. Sevdiklerine ve çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen binlerce vatandaş bu noktada internet üzerinden "En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" araştırmasına çıktı. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz ve detaylar.

CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Gerek sosyal medyadan gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek istiyor. Binlerce kişi bugün ibadetlerini eda etmek üzere camilere koşarken bir taraftan da bu mübarek günde en güzel Cuma Mesajları araştırmasına çıktı. Hal böyleyken en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri içeriklerini bu başlık altında derledik. İşte 27 Ocak 2023 tarihine özel en güzel Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 2023

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI YAYINDA! işte 27 Ocak 2023 En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

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