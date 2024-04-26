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CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
08:03
CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!
Cuma mesajları 2024 resimli ve yazılı galerisi bu hafta da takip edilmeye başladı. Camilerin yolunu tutacak İslam alemi birbirlerine iyi dileklerini iletmeyi de unutmuyor. Dini değerleri hatırlatan hadisleri anmaya vesile olan cuma mesajı ve sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlar hız kazandı. İşte; kısa ve öz, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!