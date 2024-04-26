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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:03

CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

Cuma mesajları 2024 resimli ve yazılı galerisi bu hafta da takip edilmeye başladı. Camilerin yolunu tutacak İslam alemi birbirlerine iyi dileklerini iletmeyi de unutmuyor. Dini değerleri hatırlatan hadisleri anmaya vesile olan cuma mesajı ve sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlar hız kazandı. İşte; kısa ve öz, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

Cuma mesajları 2024 resimli seçenekleriyle gündemde. Müslümanlar, bayram niteliğinde geçirdikleri bu özel günde ibadetlerini ihmal etmiyor. Öğle ezanı vaktinde kılınacak cuma namazları ile bir araya gelen İslam alemi, birbirlerine 'Cumamız Mübarek Olsun' demeyi de unutmuyor. İşte; dualı, ayetli, hadisli, hayırlı cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

26 Nisan 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 | Hayırlı Cumalar yazılı ve resimli Cuma mesajları ile dualı, ayetli, hadisli sözler!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 9: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 10: Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

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