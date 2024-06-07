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Cuma mesajları 2024 resimli seçeneklerle yayında! Farklı, yeni, yazılı, dualı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
08:01
Cuma mesajları 2024 resimli seçeneklerle yayında! Farklı, yeni, yazılı, dualı Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle yayında. İslam alemi için oldukça önemli olan bu özel günde Müslümanlar camilerin yolunu tutuyor. Dini değerlerin hatırlandığı, adeta bir bayram niteliğinde geçirilen ve ibadetlere özen gösterilen bugüne dair en güzel cuma mesajı ve görselleri sosyal medya yoluyla paylaşılmaya başladı. Kur'an-ı Kerim okumaktan namaz kılmaya ibadetle dolu geçirilecek bugünün anlam ve önemini anlamak adına Cuma sözleri takip ediliyor. İşte; dualı, hadisli, ayetli, farklı, yeni Cuma mesajları 2024 ile Hayırlı Cumalar...